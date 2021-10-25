وأوضح البيان أن الأطباء "رصدوا عددا كبيرا من الإصابات، يتجاوز الثمانين مصابا، جاري حصرهم ومتابعة حالتهم".

وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، قد دعت إلى عصيان مدني شامل في مختلف أنحاء البلاد، ردا على قرارات البرهان.

وبدوره، طالب حمدوك السودانيين بـ"التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول "ما حدث اليوم يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية".

وأضاف البيان "ندعو الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته".