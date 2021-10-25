وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام المصري، أن "المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري محبوس، ومحمد فتحي (هارب) ومحمد مرجان الجوهري (هارب) قد تولوا بين عامي 2012 و2019، قيادة جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها".

وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة "تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين".

وأضاف أن المتهمين "تولوا قيادة في الجماعة المسماة (المرابطون)، التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة".

كما أشار إلى أن "الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين "ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات".

وتابع أن المتهمين "بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة (تنظيم القاعدة) بدولة ليبيا، وتلقوا لديها تدريبات عسكرية".