وأوضح التحالف أن الغارات الجوية استهدفت منطقتين قرب مدينة مأرب حيث تدور معارك بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقال التحالف في تغريدة نشرت على حساب وكالة الأنباء السعودية على تويتر إنه نفذ "88 عملية استهداف" لآليات وعناصر الميليشيات بالجوبة والكسارة قرب (في مأرب) خلال الساعات الـ72 الماضية.

يشار إلى أن منطقة الكسارة تقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مأرب، بينما تبعد الجوبة نحو 50 كيلومترا جنوبي المدينة الاستراتيجية.

وأضاف التحالف في تغريدة أخرى أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 36 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 264 عنصراً ارهابياً".