وكشف المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان عن نتائج حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي نفذت خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر عام 2021.

وذكرت إدارة المشروع أن حملة الإمارات للتطعيم تأتي في إطار مبادرة ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستئصال مرض شلل الأطفال في العالم.

وتأتي المبادرة في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتطوير برامج التنمية البشرية، والحد من انتشار الأوبئة والوقاية من الأمراض، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب المحتاجة والفقيرة، ودعم المبادرات العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد قدم منذ عام 2011 مبلغ 250 مليون دولار أميركي، مساهمة منه في الجهود الإنسانية والخيرية لتوفير اللقاحات وتمويل حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، وبخاصة في الدول المستهدف بالمبادرة، وهي باكستان وأفغانستان.

وقالت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان إن الحملة نجحت منذ بداية هذا العام في تقديم 75 مليونا و148 ألفا و404 جرعات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وبذلك، بلغ مجموع ما قدمته الحملة الإماراتية منذ عام 2014 وحتى عام 2021، 583 مليونا و240 ألفا و876 جرعة تطعيم.

وأوضحت إدارة المشروع أن الحملة، وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 " وتحدياته الميدانية، تمكنت منذ يوليو 2020 وحتى شهر سبتمبر 2021 من إعطاء 127 مليونا و664 ألفا و157 جرعة تطعيم ضد المرض للأطفال المستهدفين في باكستان، في ظل إجراءات وقائية واحترازية استثنائية لحماية فرق التطعيم والأطفال المستهدفين وعائلاتهم.

وشملت التغطية الجغرافية لحملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال 84 منطقة من المناطق الصعبة وعالية الخطورة في باكستان، حيث تضمن النطاق الجغرافي للحملة تغطية عدد 34 منطقة بإقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية حصل الأطفال فيها على 298 مليونا و581 ألفا و946 جرعة تطعيم.

كما شملت 33 منطقة في إقليم بلوشستان حصل الأطفال فيها على 86 مليونا و898 ألفا و201 جرعة تطعيم، و14 منطقة في إقليم السند حصل الأطفال فيها على 173 مليونا و557 ألفا و631 جرعة تطعيم، و3 مناطق في إقليم البنجاب حصل الأطفال فيها على 24 مليونا و203 آلاف و98 جرعة تطعيم.

وأوضحت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أن الجهود الميدانية لتنفيذ حملات التطعيم في مختلف الأقاليم الباكستانية، تمت بمشاركة أكثر من 103 آلاف شخص من الأطباء والمراقبين وأعضاء فرق التطعيم، وأكثر من 82 ألفا من أفراد الحماية والأمنوفرق الإدارة والتنسيق، تم تركيز جهودهم الميدانية وتوزيعهم لإيصال اللقاحات وتطعيم الأطفال المستهدفين.

كما خصصت الحملة فرق تطعيم خاصة لتوفير اللقاحات وتطعيم أكثر من 597 ألف طفل من أبناء اللاجئين الأفغان الموجودين في 22 مخيماً للاجئين في باكستان.