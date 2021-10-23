وذكر بيان للمفوضية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "استمرت اليوم الجمعة 22 أكتوبر، بدراسة الطعون المقدمة إليها، وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 295 طعنا على مجلس المفوضين اليوم الجمعة وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة".

وأضاف البيان، أن "المجلس أوصى برد 294 طعنا لأسباب مختلفة، أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة 38 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث إن الطاعن لم يحدد المحطة او المركز الذي يطعن بنتائجه وطلب فتح جميع محطات الدائرة الانتخابية، أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وأشار إلى أن "المجلس قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها بناء على طعن أحد المرشحين في محافظة كركوك كونه جاء مدعما بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي".

وتابع أن "فرز الأصوات وعدها يدويا يكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات، وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقا، والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأكد أنه "سيتم النظر ببقية الطعون تباعا، على أن تقوم المفوضية ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يوميا لحين إكمالها جميعا".