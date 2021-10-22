وأضافت وزارة الخارجية السعودية في بيانها: "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات والمستجدات حول محادثات البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن".

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز العمل المشترك لوقف الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".