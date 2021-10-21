وقال جاد القاضي رئيس المعهد إن مرصد حلوان جنوبي القاهرة رصد في العاشرة والنصف صباح الخميس هزة أرضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر مركزها نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي الذي كان بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف القاضي في مؤتمر صحفي أن محطات الرصد كذلك سجلت 3 هزات تابعة لزلزال الثلاثاء خلال الـ 48 ساعة الماضية وتفاوتت درجاتها ما بين 3.2 و3.4 على مقياس ريختر.

وبذلك يصبح إجمالي ما تعرضت له مصر من هزات أرضية خلال اليومين الماضيين 5 هزات، و6 هزات في أسبوعين حيث كانت قد تعرضت لهزة بقوة 6.4 الثلاثاء قبل الماضي.

وعن دخول مصر حزام الزلازل من عدمه قال رئيس وخبراء معهد البحوث الفلكية خلال المؤتمر إن هذا لم يحدث وإن مصر بعيدة تماما عن نطاق حزام الزلازل.

وأوصح رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية إن الناس تشعر حاليا بزيادة عدد الزلازل بسبب أنه تم تطوير معدات محطات رصد الزلازل في مصر بأحدث التقنية، والاستعانة كذلك بأفضل الخبرات، مما جعل هناك قدرة كبيرة على رصد جميع الهزات الأرضية التي تحدث بدقة مهما كانت الهزة منخفضة القوة.

وأشار إلى أنه تم في الفترة الأخيرة اعتماد سياسة الإعلان عن كل الهزات التي تتعرض لها مصر من أجل الشفافية، ولطمأنة الناس والقضاء على الشائعات التي تتحدث عن قرب نهاية العالم وخلافه.

وأكد أنه في اليوم الواحد قد يتم رصد من هزتين إلى ثلاث هزات وتكون منخفضة القوة أو متوسطة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التوسع في البناء العمراني إلى المناطق النائية جعل شعور الناس بالهزات الأرضية أكثر من ذي قبل وهو ما يجعلهم يعتقدون في زيادة الزلازل ودخول مصر الحزام الزلزالي، ولكن هذا لم يحدث.