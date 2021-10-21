وقال المسؤول العسكري إن التقديرات الأولية تشتبه في قيام ميليشيات مدعومة من إيران باستهداف التنف والتحقيقات جارية.

وصرّح الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة الوسطى بالقول: "يمكننا أن نؤكد أن منطقة قاعدة التنف تعرضت لعملية مدروسة ولهجوم منسق بناءً على التقارير الأولية وقد استخدم الهجوم أنظمة جوية بدون طيار ما ادى الى نشوب حريق غير مباشر."

وأضاف أنه تم تعداد جميع العناصر الأميركية ولا علم لنا بأي إصابات لأفراد قوات الولايات المتحدة في هذا الوقت.

وأشار أوربان إلى أن القوات الأميركية تواصل العمل مع شركائها في "مغاوير الثورة" لتأكيد ما إذا كانوا قد عانوا ضحايا نتيجة هذا الهجوم المتعمد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة لـ"التحالف الدولي"، دوت مساء الأربعاء، نتيجة قصف من طائرات مسيرة على البوفيه ومسجد ومستودع للمواد الغذائية داخل القاعدة.

ورصد المرصد استنفارًا أمنيًا لجيش مغاوير الثورة، في منطقة 55 كيلو متر مربع قرب قاعدة التنف.

يذكر أن قاعدة التنف العسكرية الأميركية أُنشئت لمكافحة تنظيم داعش عام 2016.