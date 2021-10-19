فيلمتان سيصل إلى الخرطوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع في زيارة هي الثانية خلال ثلاثة أسابيع، وقد سبق وأن أجرى اتصالات مع القيادات السودانية للتشديد على أهمية الالتزام بالعملية الانتقالية.

من جانبها رفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على خبر زيارة فيلتمان.

يشار إلى أن إدارة بايدن سبق وعبرت أكثر من مرة عن دعمها للحكومة السودانية، عبر تصريحات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الذي حذر أولئك الذين يحاولون تخريب العملية الانتقالية في السودان.