وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد اشتبهت أجهزة الأمن المغربية في طريقة ختم إحدى الحاويات المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل علم دولة أوروبية، كانت قد انطلقت من أحد الموانئ بدولة البرازيل ومتوجهة صوب مينائي أنفرس وبورتبري، وهو ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق بواسطة الفرق الأمنية المتخصصة.

وعثرت الشرطة على شحنات هائلة من الكوكايين ملفوفة ومخبأة داخل أربعين حقيبة سوداء اللون.

وبحسب المعاينات والخبرات التقنية المنجزة، فإن طريقة تهريب هذه الشحنة اعتمدت على إقدام المهربين في بلد الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها إدارات الجمارك على أبواب الحاويات الموجهة للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، وبعد ذلك يتم إعادة وضع أختام جديدة لكن بطريقة مزيفة وغير مشروعة.

وتم تشكيل لجنة أمنية لملاحقة جميع المتورطين في محاولة التهريب، وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية.