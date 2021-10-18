وقال وزارة الخارجية السعودية في بيان: "نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

وطلبت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "من كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطن الكريم".

وتضمن البيان أرقام هواتف سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان والهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج، في حال كان هناك حاجة للمساعدة.