وقال ناصر إن يوم الأغذية العالمي، الذي يصادف 16 أكتوبر، من كل عام هو أول الأيام الدولية التي يتم الاحتفاء بها في إكسبو 2020 دبي، وهو أحد أهم الأيام الدولية التي يتم الاحتفال بها كونها قضية تمس كل شخص في العالم، والاحتفال يتم بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة عقدت في نيويورك، في سبتمبر الماضي، قمة حول الأنظمة الغذائية في العالم، وتم اتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات، مبرزا أن أحد أهداف الاحتفالية هو تذكير الناس وإلزام القادة الذين أعلنوا القرارات بوضع خطة لتنفيذها، حتى نستطيع تحقيق الأمن الغذائي، وحتى تستطيع النظم الغذائية أن تحافظ على البيئة وتكون أقل ضررا على الأرض.

وحول موعد تنفيذ الخطة، قال إن التنفيذ سيستغرق وقتا؛ وأحد أهداف الاحتفالية هو تذكير الناس أن للأفراد دورا، وأفعالنا هي مستقبلنا وهذا هو شعارنا اليوم، وآمل أن يأخذ الجميع العبرة أن الشيء الصغير الذي نقوم بتحقيقة له أثر على حياة الآخرين وعلى حياتنا على هذا الكوكب.

وذكر أن قارة أفريقيا يسكنها مليار و800 مليون نسمة، وهي ثاني أكبر القارات في العالم من حيث عدد السكان، وهي القارة التي فيها العدد الأكبر من الناس الذين يعانون الفقر، وهذا نتيجة الاستعمار والحرب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الاتحاد الأفريقي لوضع خطط استراتيجية تحقق التكامل ما بين أهداف 2030 وخطة الدول الأفريقية للعام 2062.

وقال إن إكسبو 2020 دبي يتميز باحتضانه كافة دول العالم، ومن ضمنها الدول الأفريقية، فهو مناسبة دولية جيدة لتبادل المعرفة وتحقيق شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"؛ ولهذا الهدف تتواجد الأمم المتحدة مع غيرها من المنظمات الدولية للعمل والاستفادة من التجارب الناجحة ونقلها للدول التي تحتاجها.