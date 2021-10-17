ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المتحدث باسم التربية والتعليم، أحمد المساعفة، أن التعليق جاء نتيجة اكتشاف جرثومة شيغيلا.

وأضاف أن تعليق الدوام يعتمد على المستجدات الصحية في المدارس المعنية.

وقال إنه تم تعليق تعليق الدوام في المدارس لغايات التعقيم.

وبدورها، ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن تعليق الدوام طال 10 مدارس في محافظتي جرش وعجلون.

وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قال في وقت سابق إن جرثومة شيغيلا تنشط في فصل الخريف، وتصيب الأطفال أكثر .

وتسبب شيغيلا عدوى معوية، من أبرز أعراضها الإسهال، الذي عادة ما يكون مدمما.

ويمكن أن تحدث الإصابة بها في يمكن أن يحدث ذلك في بيئات رعاية الأطفال، حيث قد لا يغسل العاملون أيديهم جيدا بما يكفي بعد تغيير الحفاضات للأطفال، بحسب موقع عيادة "مايو كلينك".

ويمكن أن تنتقل أيضا بكتيريا الشيغيلا من خلال الأطعمة الملوثة أو بسبب شرب مياه أو السباحة في مياه ملوَّثة.