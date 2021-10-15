وأكد التحالف مقتل أكثر من 180 عنصرا من مليشيات الحوثي، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد التحالف العربي بأن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً".

ولفت التحالف العربي إلى أن "المليشيا الحوثية تواصل تعنتها، وتواصل تجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار."