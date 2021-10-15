وقالت الخلية، في بيان، إنه وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على أخطر خلية لعصابات داعش الإرهابية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وأضافت أن الخلية مكونة من ستة عناصر إرهابية شاركوا في جرائم قتل المواطنين والقوات الأمنية العراقية.

وأردف أنه من بين مهام الموقوفين، في الوقت الحالي، نقل العناصر الإرهابية وتوزيع ما يسمى بالكفالات إلى عائلات قتلى داعش.

وأشارت خلية الاعلام الأمني في العراق، إلى ضبط وثائق ومبالغ مالية وأسلحة لدى عناصر الخلية الإرهابية الخطيرة.