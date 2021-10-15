وفي تغريدة له، وقال وزير الخارجية السعودي، إن المباحثات التي وصفها بالمثمرة مع بلينكن، تناولت أيضا العديد من الملفات، منها تعزيز أوجه التعاون الاستراتيجي، والعمل على تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الرياض وواشنطن، كانتهاكات ميليشيات الحوثي.

وخلال اللقاء، تطرق الوزيران إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم.

وبحث الجانبان الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تناولا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني كورقة للابتزاز والمساومة.

وتبادل بن فرحان وبلينكن وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يضمن الأمن والاستقرار في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.