وذكر الرئيس التونسي، خلال اجتماع مجلس الوزراء: "سأسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها لتونس".

وأضاف: "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي التونسي"، مبرزا أنه سيطلب "من وزيرة العدل أن تفتح تحقيقا قضائيا بشأن ذهاب البعض إلى الخارج لضرب المصالح التونسية".

وتابع: "لا نقبل ولن نقبل أبدا بأن توضع سيادتنا على طاولة أي مفاوضات أجنبية"، مشيرا إلى أن "الكلمة للشعب التونسي وليس لعواصم في الخارج".

وكشف قيس سعيد أنه سيعقد حوارا مع الشعب والشباب التونسي، موضحا أنه "سيصدر الأمر في القريب العاجل لتنظيم هذا الحوار".