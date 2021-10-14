وتحدثت المعلومات الأولية في وقت سابق اليوم عن إطلاق مسلحين خلال تظاهر عناصر من حزب الله وحركة أمل، للمطالبة بتغيير القاضي طارق البيطار المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

لكن اتضح أن إطلاق النار لم يكن في الشوارع فحسب، بل طال المدنيين في منازلهم، كما أظهر شريط فيديو وثقتها العائلة.

وأشار أحد أفراد العائلة في الفيديو إلى أماكن الطلقات النارية التي أطلقها المسلحون على منزل العائلة.

وكان الشخص يتحدث ويسمع في الخلفية دوي إطلاق الرصاص الكثيف.

وقال إن إحدى الرصاصات أصابت قدم طاولة في صالون المنزل، وأشار إلى رصاصة أخرى أصابت أحد جدران المنزل الداخلية.

وكان الرصاص يطلق على منزل العائلة كلما حاول أحد أفرادها التحرك هناك، على ما أفاد مراسلنا في بيروت.

واستمرت الاشتباكات المسلحة في بيروت لعدة ساعات في منطقة الطيونة وسط بيروت، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني الذي هدد بإطلاق النار على كل مسلح يجده في المنطقة.