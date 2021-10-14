وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك أن العروض الجوية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو".

وأكد قائد القوات الجوية الفريق ‏‎‏محمد عباس حلمي أن القوات ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث ‏المستمر وذلك وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء ‏مصر.

وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى ‏يوم الرابع عشر من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم ‏الملاحم البطولية المعروفة (بمعركة المنصورة).

وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة وتضم أحدث الطائرات مختلفة ‏الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، بما يضمن لها التفوق الكمي ‏والنوعي، ويعزز قدرات القوات المسلحة على تأمين وبسط سيطرتها الجوية على جميع المحاور ‏الاستراتيجية للدولة المصرية.‏

وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية ‏لتطوير وتحديث قدراتها خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوي وإتاحة الفرصة لمقاتلي ‏القوات الجوية لتنفيذ العديد من التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.‏