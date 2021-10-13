وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري قدم التهنئة إلى الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية.

وأكد السيسي دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومة وشعبا.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة االرئيس السيسي، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس.

وأكد سعيد الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والأفريقي المشترك في مواجهة لتحديات الإقليمية الراهنة.