فقد تلقت الفصائل السياسية التابعة للحشد الشعبي خسارة مؤلمة في الانتخابات، وخسرت عشرات المقاعد في البرلمان المقبل، فيما كان الفائز الأكبر رجل الدين مقتدى الصدر، بالصورة التي رسمها لنفسه كمعارض لكل من إيران والولايات المتحدة.

ووسّعت كتلة الصدر، وهي الأكبر بالفعل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا، قاعدة تمثيلها النيابي إلى 73 مقعدا، صعودا من 54 في البرلمان السابق، فيما انهار تحالف الفتح المنافس الرئيسي لها منذ سنوات، الذي يضم فصائل مرتبطة بجماعات مسلحة موالية لطهران، بعد أن انكمشت رقعة تمثيلها النيابي إلى 14 مقعدا نزولا من 48.

وعلى غير المعتاد، جاءت كتلة سنية موحدة في المرتبة الثانية، مما قد يمنح الأقلية السنية أكبر قدر من النفوذ تتحصل عليه منذ سقوط صدام حسين.

لكن رغم ذلك، لا تزال هناك مؤشرات على أن العراق لم يتخلص من قبضة النفوذ الإيراني الهائل، أبرزها تحقيق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حليف طهران، مكاسب هائلة، بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بحصوله على 37 مقعدا.

وقال دبلوماسي غربي إن قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني كان في بغداد لحظة إعلان النتائج الأولية، ولا يزال يفتش في جعبته عن وسيلة للاحتفاظ بالسلطة في أيدي حلفاء بلاده.

وأضاف الدبلوماسي لـ"رويترز": "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، كان قاآني في اجتماع مع أحزاب الجماعات الشيعية الاثنين. سيبذلون قصارى جهدهم لمحاولة تشكيل أكبر كتلة في البرلمان رغم الصعوبة الشديدة لإدراك هذا الهدف، نظرا للقوة التي يتمتع بها الصدر".

وفي العلن نفت طهران وبغداد وجود قاآني في العراق، لكن مصدرين إيرانيين اتصلت بهما "رويترز" أكدا وجوده.

وقال قائد فصيل واحد على الأقل من الفصائل الموالية لإيران، إن "الجماعات المسلحة جاهزة للجوء لسيناريو العنف إذا لزم الأمر"، لضمان بقاء نفوذها بعد ما يعتبرونها انتخابات مزورة.

وأضاف: "سنستخدم الأطر القانونية الآن. وإذا لم ينجح ذلك سنخرج إلى الشوارع ونقوم بعمل نفس الشيء الذي تعرضنا له خلال فترة الاحتجاجات. حرق مباني الأحزاب" الخاصة بأتباع الصدر.

وقال المتخصص في شؤون الفصائل الشيعية المسلحة في العراق بمعهد واشنطن حمدي مالك، إن المالكي "أنفق أموالا طائلة على الحملات الانتخابية وضرب على وتر الحنين إلى الماضي بين صفوف القوات المسلحة، مشددا على صورته كقائد قوي"، في إطار جهوده لحفظ للفوز بالانتخابات والإبقاء على نفوذ إيران.

كما قال مسؤول من منظمة بدر، وهي من الكيانات الكبيرة الموالية لإيران في العراق، إن أحد أسباب سوء نتائج تحالف فتح هو أن أنصاره حولوا ولاءهم ونقلوا أصواتهم إلى المالكي، معتبرين أنه "حصن أشد قوة في مواجهة الصدر".

وأضاف المسؤول: "المالكي أثبت مسبقا" أنه قادر على الوقوف في وجه الصدر.