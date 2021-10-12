وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال الإيجاز اليومي: "نهنئ الحكومة العراقية على الإبقاء بالتزامها تنظيم انتخابات مبكرة".

وأضافت: "نحن مرتاحون لتنظيم الانتخابات العراقية بشكل سلمي وتحت مراقبة دولية.. وننتظر أن يشكل الممثلون الجدد حكومة تلبي تطلعات العراقيين".

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "نهنئ العراق على الانتخابات البرلمانية التي حظيت بمراقبة الكثير من المنظمات والهيئات".

وتابع: "ننتظر الإعلان عن النتائج النهائية، ونتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة حال تشكيلها".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت يوم الأحد، وصلت إلى 41 في المئة.

وكشف رئيس مجلس المفوضين في المفوضية، جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي ببغداد، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الانتخابات بلغ 9 ملايين و77 ألفا و770 مشاركا.