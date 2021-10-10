وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد، بأن مساجد العراق تناشد المواطنين للخروج والتوجه لمراكز الاقتراع، وذلك بعد تسجيل نسب إقبال متواضعة.

وفتحت مراكز الاقتراع في العراق أبوابها، صباح الأحد، إيذانا بانطلاق الانتخابات النيابية المبكرة، حيث يتوجه قرابة 25 مليون عراقي للتصويت في هذه الانتخابات.

وسيصوت العراقيون حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي عندما تغلق مراكز الاقتراع، فيما من المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أوائل من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بالأهم في تاريخ العراق الحديث، واعتبرها فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة.

وأكد برهم صالح في كلمة له عشية انطلاق السباق الانتخابي، أن هذه المحطة تعد الأهم في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية فرصة لضرب الفساد وتعزيز الاستقلال والسيادة.

وبدوره دعا رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، القاضي جليل عدنان خلف، المواطنين إلى التصويت المكثف في الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى استكمال جميع الاستعدادات لإجراء عملية التصويت في بيئة آمنة.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، عبد الأمير الشمري، أن تأمين الانتخابات سيتم بالتنسيق بين القوات المسلحة وقوات مكافحة الإرهاب.