وحثّ الكاظمي، بعد الإدلاء بصوته، العراقيين على المشاركة بكثافة في الانتخابات.

وقال رئيس الحكومة العراقية للصحفيين: "نحتاج قيادة حكيمة تغلب مصلحة العراق".

ودعا الكاظمي العراقيين للمشاركة الواسعة في الانتخابات، لافتا إلى أن "أصواتهم ثمينة ويجب أن لا يفوتوا الفرصة".

وأشار إلى أن "هذه الانتخابات هي الأولى التي تجري بدون حظر للتجوال وعدم مشاركة رئيس الوزراء فيها"، مبينا أنه "يجب مساهمة الجميع في تغيير الواقع العراقي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

ويتنافس في الانتخابات 3249 مرشحا و21 تحالفا، و109 أحزاب، علما أن 25 مليون عراقي مدعوون للتصويت في الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن جاهزيتها ليوم الاقتراع بعد إجرائها عددا من المحاكاة الناجحة.