ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

وأضافت، أنها "باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر أكتوبر لعام 2021".

وكان قد كشف مصدر أمني مسؤول عن صدور قرارات بمنع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق فيما حددت موعد تطبيق قرار إغلاق مداخل المحافظات.

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية إنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات من الساعة 1:00 فجر يوم الأحد 10 أكتوبر وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، ومنع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن من الساعة 1:00 فجر الأحد يوم 10 أكتوبر وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه".

وتضمنت الوثيقة قراراً بغلق جميع المطاعم والمولات على أن تستثنى من القرار لصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران) ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".

ونصت كذلك على استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 أكتوبر الجاري.

من جهته، أعلن الحشد الشعبي رفع حالة الإنذار بين صفوفه إلى درجة (ج) استعداداً ليوم الانتخابات

وقال الحشد الشعبي في بيان أنه "ومع اقتراب موعد الاقتراع باشرت قوى الحشد المنتشرة في مختلف مناطق البلاد بعمليات استباقية بالتنسيق مع العمليات المشتركة في مناطق متفرقة من ديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك والأنبار فضلا عن حزام بغداد أسفرت عن اعتقال العديد من الإرهابيين وتفكيك شبكات إرهابية والسيطرة على مضافاتها".