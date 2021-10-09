جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد عقيلة صالح، عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي عن "اعتزازه بالدعوة الكريمة التي وصلته من الجزائر التي تربطها بليبيا علاقات تاريخية قديمة، تمتد إلى النضال ضد المستعمر الفرنسي"، مذكرا في هذا الإطار باحتفال البلدين منذ ايام بذكرى معركة " إيسين"، ضد الاستعمار الفرنسي، والتي اختلط فيها الدم الجزائري بالدم الليبي.

وأضاف في هذا الصدد: " نحن نعتز بالجزائر التي تعد قاعدة أساسية في الوطن العربي، ونعتز بالشعب الجزائري، عزيز النفس، قوي الشكيمة ولا يرضى بالذل و الهوان"، مبرزا تاريخه الحافل بالنضال من أجل وطنه و تحرير بلاده.

وتابع يقول: " نحن نحتاج إلى الجزائر الجارة في كل الظروف، ونحن في تواصل مع الجزائر و لم و لن ننسى مواقفها معنا في الظروف التي مرت بها ليبيا."

وأكد عقيلة صالح على أهمية الدور الجزائري في حلحلة الأزمة الليبية، قائلا: "نحن نعول على السيد الرئيس والشعب الجزائري في دعم ليبيا للخروج من أزمتها، التي اقتربت من نهايتها".

وشرع رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، في زيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي.