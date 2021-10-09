وقالت الوكالة: "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى".

وأضافت الوكالة أن الهجوم أدى إلى "إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى صواريخ فوق محافظة حمص، من دون تفاصيل أخرى.

من جهته، قال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات إسرائيلية استهدفت مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة في مطار التيفور العسكري وسط سوريا.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الهجوم. ونادرا ما تؤكّد تل أبيب تنفيذ ضربات في سوريا.

وخلال السنوات الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة خصوصا مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وكان المرصد قد أشار إلى أن صواريخ إسرائيلية استهدفت مطلع سبتمبر ميليشيات مؤيدة لإيران قرب دمشق.