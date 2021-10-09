وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، في حملة على مدى الأسبوع المنصرم، ووضعتهم في مراكز احتجاز مكتظة بدون مرافق صحية.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، فيدريكو سودا، إن الاكتظاظ في مركز احتجاز غوط الشعال، فجر حالة من الفوضى هناك، حيث ينام الناس في العراء وتنتشر قوات الأمن.

وأضاف "بدأ إطلاق للنار" مضيفا أن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يمرون عبر فجوة في سياج، وأعدادا أكبر يمشون في شوارع طرابلس. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة اللقطات على الفور.

وقال اثنان من سكان العاصمة الليبية إنهما شاهدا مهاجرين بأعداد كبيرة يركضون في شوارع تلك المنطقة.

وشاهد صحفي من رويترز في وقت لاحق عشرات المهاجرين جالسين على الأرض، وسط حصار من الحراس، وقال إن هناك وجودا أمنيا مكثفا في أنحاء المنطقة، مع سماع دوي إطلاق رصاص على نحو متفرق.