الكيانان هما مجموعة ماموت الصناعية (ماموت إندستريز) وفرعها ماموت ديزل، وكانتا تخضعان للعقوبات الأميركية باعتبارهما منتجين وموردين رئيسيين للسلع ذات الاستخدام المزدوج من الدرجة العسكرية لبرامج الصواريخ الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن حذف الكيانين من قائمة العقوبات "لا يعكس أي تغيير في سياسة عقوبات الحكومة الأميركية تجاه إيران".

وأضاف: "كما أنه لا علاقة لها بجهود التفاوض للعودة إلى الاتفاق النووي".

وكانت وزارة الخزانة قد رفعت العقوبات في يوليو الماضي عن ثلاثة إيرانيين مساهمين ومسيرين للكيانين.