وذكر الطاهري: "أعتقد في البناء لا في التأسيس.. ومرحلة الإنقاذ ليست تأسيسا"، مضيفا أن "البرلمان الحالي انتهى".

وتابع: "لكن لا بد من استعادة المؤسسة في انتخابات قادمة في آجال معقولة بشروط قانونية جديدة وهياكل مستقلة فعلا تقطع الطريق على الكناترية والفاسدين ولوبيات المال والأعمال والمصالح والمتلحفين بالدين".

وأوضح الطاهري أن "مسألة الدستور مهمة للتفكير والتدبر ولكنها ليست عاجلة ولا يمكن أن تمر بالجبر والاستثناء".

وأردف قائلا: "مازالت الديمقراطية التمثيلية صالحة في هذه المرحلة في تونس وحتى إشعار آخر".

وختم حديثه بالقول: "الإنقاذ اليوم بالأساس اجتماعي اقتصادي بعد الخطوة السياسية، في ضربة بداية تفكيك قديمة العشرية الأخيرة والعشريات السابقة".