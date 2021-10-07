وعثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار في المنيا على كميات كبيرة من الأكياس تحوي لقاحات مضادة لفيروس كورونا مغلفة في عبواتها ولم تستخدم، ملقاة في القمامة بجانب إحدى الترع.

تم إبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت على الفور وتحفظت على الكمية وتم إخطار النيابة العامة من أجل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وتسبب هذا في تعليقات كثيرة غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نشر الصور خاصة أن هناك عدد كثير من المعلقين أكدوا أنهم سجلوا للحصول على التطعيم منذ فترة ولم يحصلوا عليه حتى الآن وطالبوا بالبحث عن مرتكب هذه الجريمة بحسب وصفهم ومحاسبته على هذا الإهدار للقاحات مهمة في ظل جائحة عالمية يواجهها العالم.

وقال بق محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إن الواقعة تخضع لتحقيقات مديرية الصحة بالمنيا وكذلك لتحقيقات النيابة العامة وأنه سيتم إعلان التفاصيل حين انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات ما حدث.