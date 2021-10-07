وقال سكان لـ”سكاي نيوز عربية "إن سيول الأمطار أغرقت شوارع المدينة، وجرفت السيارات، وتسببت في قطع عدد من الطرقات وانقطاع التيار الكهربائي".

وأفادوا، بأن الدفاع المدني بالمحافظة، دفع بعرباته في محاولة لإنقاذ مواطنين محاصرين في حي الديس بمدينة المكلا الذي تضرر بشكل غير مسبوق بسيول الأمطار.

وأظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيول الأمطار تجرف السيارات وتغرق عدداً من شوارع المدينة.

وسمع سكان إطلاق رصاص بكثافة في محاولة لتنبيه وتحذير المواطنين مع توقعات الأرصاد التي تفيد باستمرار هطول الأمطار خلال الساعات والأيام القادمة.

وكان مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، التابع لهيئة الأرصاد الجوية في عدن، قد حذر من احتمال تأثر 6 محافظات في البلاد بصورة غير مباشرة من إعصار "شاهين" الذي ضرب سلطنة عمان اليومين الماضية.

وقال المركز في نشرة تحذيرية عبر صفحة الهيئة على فيسبوك، إنه "بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، يتوقع تأثر اليمن بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوبة التي خلفها الإعصار، مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية على عموم البلاد".

وأضاف أن "التوقعات تشير إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوبا حتى صعدة شمالا".

وتابع أنه "من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من محافظات المهرة وحضرموت ثم على محافظات شبوة، مأرب والجوف".