وبحسب قناة الإخبارية السعودية فقد توقفت حركة الملاحة مؤقتا في مطار أبها مشيرة إلى أن الحركة في محيط المطار طبيعية.

وكان التحالف قد أعلن عن اعتراض مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي، مضيفاً أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي.

وأشار إلى أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مضيفا أن قوات التحالف تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.

وفي وقت لاحق، قال التحالف إنه دمر موقع إطلاق الطائرة المسيّرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ بمحافظة صعدة شمالي اليمن.