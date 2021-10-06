وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النوري اللجمي لـ"فرانس برس": "تم اليوم حجز معدات بث قناة الزيتونة تبعا لقرار صادر عن الهيئة".

وأضاف: "قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث لأنها لم تحترم الضوابط القانونية".

ومن جانبه، قال نصر الدين بن حمودة المسؤول بشبكة الزيتونة: "داهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة".

وأوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي أن "قرار الحجز صدر منذ شهر في حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز".

وبدأت قناة الزيتونة بدأت البث منذ عام 2012، وفي عام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث، حسب السنوسي.

وبيّن السنوسي أن الهيئة "أصدرت في عدة مرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة لكنها مدعومة من أطراف سياسية وهو ما حال دون تنفيذ القرارات".