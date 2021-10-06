وقال الشيخ محمد بن زايد: "خرجنا من أزمة كورونا بخير، وتعلمنا منها دروسا وتجارب عديدة".

وأضاف: "نحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت أبوظبي قد حلّت في المركز الأول بين 50 مدينة حول العالم، وفق أحدث تصنيف صادر من "مجموعة المعرفة العميقة" ومقرها لندن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية في تغريدة على حسابها بتويتر.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن 82.31 في المئة من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد-19، في حين أن 72.92 في المئة تلقوا جرعتين، حتى منتصف أغسطس الماضي.