وقال مصدر سوداني رفيع لسكاي نيوز عربية: "مداهمة "خلية جبرة" أسفرت عن اعتقال 2 يشتبه بصلتهما بالإرهاب".

وأكدت المخابرات السودانية مقتل 4 واعتقال 2 من الإرهابيين بالموقع الأول في جبرة، والقبض على 2 آخرين بالموقع الثاني في جبرة.

ووصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، لمنطقة الاشتباكات بين القوات المشتركة و الخلية الإرهابية.

وقامت القوات المشتركة في السودان، بمشاركة قوات الدعم السريع، بمداهمة موقعين بمنطقة جبرة، بعد توفر معلومات عن بؤر لداعش.

وطوقت القوات المشتركة المنطقة وعملت على إغلاق المنافذ والطرق المؤدية للموقع حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وفقا لبيان جهاز المخابرات السودانية.

وفي الأثناء أطلقت المجموعة الإرهابية أعيرة نارية كثيفة في مواجهة القوات السودانية، وتسببت بمقتل ضابط سوداني وإصابة 3 آخرين.

يذكر أن القوات السودانية المشتركة نفذت مساء الأحد عملية مداهمة لموقعين بمدينة أم درمان، أسفرت عن القبض على عناصر أجنبية.