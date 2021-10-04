ويقوم سلاح الجو العماني بعمليات متواصلة للبحث والإنقاذ لعدد من العوائل المحتجزة في عدد من مناطق وقرى محافظتي شمال وجنوب الباطنة، بعدما حجزتها المياه في منازلها بسبب جريان الأودية والشعاب جراء الحالة المدارية.

وأظهر مقطع فيديو قيام الطائرات بعملية إنقاذ مواطنين، قبل نقلهم إلى المراكز الطبية للاطمئنان على صحتهم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ما تزال مستمرة.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن المركز الوطني للإنذار المُبكر من المخاطر المُتعددة في سلطنة عمان انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية "شاهين".

وأكدت وكالة الأنباء العمانية تمركز المنخفض الجوي جنوب غرب محافظة الظاهرة، بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية، وتلاشيه تدريجيا، فيما يستمر البحر متوسط الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين.