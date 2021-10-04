وذكر المصدر أن القوات الأمنية المشتركة تطوق منطقة المواجهات جنوبي الخرطوم وزيادة عدد القوات لتنظيف تواجد الخلية، مبرزا أنه تم تحريك مدرعات ثقيلة من سلاح المدرعات لمنطقة المواجهات مع الخلية الإرهابية.

وأشار إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة، فيما يحدث إطلاق نار كثيف بين القوات الأمنية المشتركة والخلية الإرهابية.

والثلاثاء الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية في السودان 11 إرهابيا أجنبيا في مداهمة أمنية، أدت إلى مقتل 5 رجال شرطة وإصابة آخرين.

وقال بيان نشر على الصفحة الرسمية لجهاز المخابرات السوداني إن المجموعة الإرهابية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وهي مكونة من 15 أجنبيا من جنسيات مختلفة وكانوا يتحصنون في شقة مفروشة بإحدى البنايات في ضاحية "جبرة" بجنوب الخرطوم.

ورجح مصدر أمني آنذاك أن تكون للمجموعة امتدادات في عدد من أحياء ومناطق العاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة المخاوف من استغلال الجماعات الإرهابية حالة السيولة الأمنية الحالية في السودان، لاستعادة نشاط عدد من الخلايا النائمة التي تشكلت نواتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما فتح نظام المخلوع عمر البشير أراضي البلاد لشخصيات إرهابية من عدد من البلدان العربية من بينهم أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.