وقام الشيخ محمد بن زايد بجولة داخل الجناح الذي يروي قصة نشأة دولة الإمارات وحلم الرواد المبدعين الذين سطروا تاريخاً ملهماً يقوم على منظومة من القيم الإنسانية الأصيلة وطموحات لا حدود لها، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وتبادل ولي عهد أبوظبي الأحاديث الودية مع القائمين على الجناح، الذي صمم على شكل صقر يستعد للانطلاق ويروي قصة الإمارات ورؤية قيادتها لبناء مجتمع متقدم لديه خطط طموحة للمستقبل.

كما تفقد أقسام جناح الإمارات الذي يتكون من أربعة طوابق بإجمالي مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع ويضم مساحة مخصصة للضيافة في الطابق العلوي ومعارض الثقافة والإنجازات الإماراتية.

وقدمت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب شرحا حول أقسام الجناح ومحتوياته المختلفة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن فخره واعتزازه بدور أبناء الوطن إلى جانب العاملين الذين يشرفون على جناح الدولة وتقديره لجهودهم وتفانيهم في العمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إبراز الوجه الحضاري للإمارات أمام العالم وتجسيد القيم الأصيلة لشعبها والتعريف بمنجزاته التنموية في أفضل صورة.

وقال إن دولة الإمارات تستهدف من خلال استضافتها إكسبو وجناح دولة الإمارات المشارك تقديم تجربة غنية وفريدة تكون مصدر إلهام للآخرين تنطلق من ثقافة مجتمعها الأصيل وقيمه الإنسانية الراسخة.

وأضاف أن طموحاتنا كبيرة ونمضي لتحقيقها على أرض الواقع بتفاؤل وعزيمة وثقة لجعل بلدنا والعالم المكان الأفضل للحياة والإسهام بتحقيق مستقبل مشرق للبشرية.

وأشار إلى أن جناح دولة الإمارات يعد منصة نوعية متميزة لتعريف العالم بما حققته الدولة ونهضتها خلال العقود الماضية وما تطمح إلى تحقيقه خلال الخمسين عاماً المقبلة، إلى جانب إبراز صورة الإنسان الإماراتي المتسلح بالعلم والوعي وحب الوطن وإرادة التفوق والريادة.

كما حث القائمين على الحدث والفرق الوطنية على مواصلة العمل لضمان استمتاع الزوار بفعاليات إكسبو وزيارات مختلف أجنحته بسهولة ويسر على امتداد فترة إقامة المعرض.

ورافق الشيخ محمد بن زايد خلال الزيارة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.