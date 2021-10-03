تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك أكد خلال الاتصال "دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".
وكالات - أبوظبي
تلقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك أكد خلال الاتصال "دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الملك أكد خلال الاتصال "دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".