العاصفة المدارية بدأت تتكوّن، خلال الأيام الماضية، بالقرب من الساحل الهندي. وبعد دخولها إلى عُمق بحر عُمان، وتأثرها بارتفاع درجة الحرارة في البحر، تحوّلت إلى إعصار مداري، من الدرجة الأولى.

ويتسبب الإعصار في سقوط أمطار غزيرة وفيضانات، حيث ستتراوح كميات الأمطار بين 200 و500 ملليمتر، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 8 و12 مترا، وستصل سرعة الرياح في ذروتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

المناطق التي ستتأثر بالعاصفة

أما المناطق الأكثر تأثرا، فتشمل كل السواحل العُمانية المُطلة على بحر عُمان، من رأس الحد إلى ولاية شناص.

ويعني ذلك تأثر محافظات: شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية وجنوب الشرقية ومشالها ومسندم.

وأصدرت السلطات العمانية تحذيرا لسكان الحدود والسواحل البحرية المعرضة لمرور الإعصار، وأمرت بإخلاء المنازل فورا، والانتقال إلى مراكز الإيواء.

كما صدر تعميم دولي لكل سفن الملاحة، المقرر أن تمرّ في المياه الإقليمية العمانية، بتجنب ذلك.

وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، الأحد، وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط، في ظل مخاوف من اقتراب عين إعصار شاهين من سواحل السلطنة.

وذكرت المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة العمانية تواصل تقديم خدماتها العلاجية لجمهور المراجعين خلال الحالة المدارية "شاهين" التي تتعرض لها بعض محافظات السلطنة حاليا.

في الإمارات، توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تتأثر بالإعصار بعض المناطق الساحلية الشرقية، تحديدا منطقتي الفجيرة والعين والمناطق الجنوبية امتدادا إلى بعض المناطق الوسطى.

وحذر ت الأرصاد الإماراتية السكان من ارتياد بحر العرب وخليج عُمان، مع نشاط إعصار شاهين الذي تشهده المنطقة حاليا.

ونشر المركز مقطع فيديو التقط صباح الأحد لاثنين من العاملين به، لرصد حالة البحر في مدينة كلباء شرقي الإمارات، المطلة على خليج عُمان. وبدا البحر مضطربا في الفيديو، مع نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، حسب المتحدثيْن.

أما في إيران، اجتاح الإعصار مناطق في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، بعد هطول أمطار غزيرة فجر الأحد.

ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار "شاهين" ذروته خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة. على أن يبدأ بالانحسار يوم الثلاثاء المقبل.