وتضم هذه المنطقة كلا من مدينة خورفكان وكلباء ودبا الحصن، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ليلة الأحد.

وقالت هيئة الشارقة للتعليم الخاص إنها تتابع الأوضاع الجوية مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات المناسبة في حينها في هذا الشأن.

من جانبها، أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، استمرارية التعليم في المؤسسات التعليمية، عدا المدارس الحكومية في منطقة حتا، التي سيكون فيها التعليم عن بعد يومي الأحد والاثنين.

وذكرت اللجنة أن العمل سيستمر في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، اليوم الأحد، مع المتابعة المستمرة لتطورات إعصار شاهين واتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليها.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، السبت، إن الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد تحسبا للحالة المدارية القادمة.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع حسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من الدولة اعتباراً من الأحد الموافق 3 أكتوبر ولغاية الثلاثاء 5 أكتوبر.

وأعلنت الجهات المختصة في سلطنة عُمان، ليلة الأحد، عن بدء تأثر سواحل السلطنة والمناطق الداخلية للبلاد بالإعصار "شاهين".

وقال بيان تحذيري إن سرعة الرياح ستصل إلى 60 عقدة في الساعة (110 كم/ ساعة)، في حين سيصل ارتفاع الموج إلى 12 كم.

وبدأت العديد من المناطق في سلطنة عمان تشهد تساقطا كثيفا للأمطار الرعدية، وفق بيان صادر عن ثلاث جهات هي: المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهيئة الطيران المدني.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر، فقد أظهرت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار الإعصار شاهين في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.