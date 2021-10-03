وقُتل أحد المهاجرين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوي مؤقتة، الجمعة، في منطقة قرقارش، وهي منطقة في طرابلس مكتظة بالمهاجرين وطالبي اللجوء.

ودعت الأمم المتحدة سلطات الدولة الليبية إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات.

ووفقاً للتقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص، من بينهم نساء وأطفال، أثناء هذه العملية الأمنية.

وتعرض المهاجرون العزل للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم.

كما وتلقت الأمم المتحدة تقارير أفادت بتعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين من جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة.

وتلقت البعثة أيضاً تقارير تفيد بقطع الاتصالات، مما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة.

ومعظم من اعتقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية في طرابلس.