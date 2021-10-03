وبدأت العديد من المناطق في سلطنة عمان تشهد تساقطا كثيفا للأمطار الرعدية، وفق بيان صادر عن ثلاث جها هي: المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعدة، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، وهيئة الطيران المدني.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر، فقد أظهرت آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار الإعصار شاهين في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، إن الإعصار يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 80 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ ساعة).

وأضافت أنه من المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وقد تتأثر محافظتا مسندم وشمال الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة (30 إلى 80 ملم) ورياح متوسطة إلى نشطة (15 – 25 عقدة).

ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل سلطنة عمان الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقدر ارتفاع الموج 8- 12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2- 3 أمتار).

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما حذرت من ارتياد البحر خلال هذه الفترة.