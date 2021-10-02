وتحول الفندق منذ 1987 إلى كتلة حجرية هامدة تدور حولها العديد من القصص المخيفة وسط اعتقاد راسخ بأنه أصبح مسكنا للأشباح؛ فما قصة هذا الفندق؟

في منتصف العام 1987؛ تم إجلاء نزلاء الفندق بعد حادثة قتل مريبة وقع ضحيتها أحد تجار العملة؛ لكن السلطات الأمنية لم تكشف حتى اليوم عن تفاصيل تلك الجريمة التي أثارت مخاوف كبيرة في أوساط المجتمع السوداني، آنذاك، وفتحت الباب أمام تأويلات عديدة.

موقع استراتيجي

يقع فندق "أراك" في قلب المنطقة التجارية بوسط العاصمة الخرطوم وعلى بعد أمتار من القصر الجمهوري ومجلس الوزراء وتحيط به العديد من المصارف الكبيرة، ويفصله شارع ضيق عن مسجد الخرطوم العتيق.

وكان الفندق، وهو من ثمانية طوابق، على أحدث طراز معماري في ذلك الوقت، ظل بمثابة قبلة لآلاف السياح الأجانب الذين كانوا يقصدون السودان؛ وتعود ملكيته لأسرة رجل الأعمال الراحل، إبراهيم مالك، والتي تمتلك عددا من العقارات في وسط العاصمة السودانية الخرطوم وترفض حتى الآن الحديث عن أسباب إغلاق الفندق أو التعليق على ما يدور حوله من قصص وروايات.

رواية الجن

بسبب الاغلاق المفاجئ لفندق "أراك" وإغلاقه لأكثر من 34 عاما، سرت شائعات تشير إلى أن الفندق مسكون بالجن والأرواح الشريرة بسبب طول إغلاقه.

ويقول مصطفى الفاضل الذي يقيم في منطقة قريبة من الفندق لموقع "سكاي نيوز عربية"، "سمعنا روايات عديدة من أشخاص كانوا يعملون بالقرب من الفندق بأن هناك أصواتا غريبة تصدر من الغرف المهجورة وآخرون قالوا إنهم شاهدو إضاءة داخل الغرف في أوقات متأخرة من الليل"، لكن الفاضل يشير إلى أن تلك المزاعم غير مثبتة حتى الآن.

سر الإغلاق

لم يعرف بعد السر الذي قاد لإغلاق الفندق، فالبعض يقول إن السلطات الأمنية هي التي أصدرت أمر إغلاق الفندق بعد وقوع جريمة القتل؛ لكن عوض كرنديس الذي كان ضابطا في الشرطة في ذلك الوقت ينفي صدور قرار أمني بإغلاق الفندق.

ويوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، "بدأت قصة إغلاق الفندق بعد العثور على جثة تاجر عملة بخزانة في إحدى غرف الفندق بعد سبع أيام من اختفائه".

ويرى كرنديس أن أمر إغلاق الفندق ربما كان شأنا خاصا بالملاك لاعتبارات عديدة، ويضيف "حتماً هناك سر آخر لإغلاقه، فلو كان القتل سببا أساسيا للإغلاق لتم إغلاق فندق آخر شهد مقتل أحد المعارضين العراقيين قبل حادثة أراك ".

سلسلة من الجرائم

يقول الصحفي المختص في الجريمة والحوادث، طارق عبد الله ، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سبب إغلاق الفندق هو تراجع سمعته بسبب تلك الجريمة الغامضة التي كانت واحدة من سلسلة من الجرائم الكبيرة والغامضة التي وقعت في ذلك الوقت في العاصمة الخرطوم.

صورة مغايرة

اليوم وبعد 34 عاماً من اغلاق فندق "أراك" أصبحت المنطقة المحيطة به ساحة لتجار العملات الأجنبية ومقرا للمشردين ومكبا كبيرا للنفايات. بعد أن كان مزارا للسياح الأجانب من الطبقات الراقية وملتقى لكبار رجال الأعمال السودانيين.

لكن؛ وبعيدا عن القصص والروايات المخيفة التي تحيط بالفندق؛ تؤكد حكومة ولاية الخرطوم سعيها لإقناع ملاكه بضرورة إعادة تشغيله ضمن خطة طموحة لإحياء العديد من المنشآت السياحية.

ويقول المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة ولاية الخرطوم، يوسف حمد، لموقع "سكاي نيوز عربية"، ‘نهم يبذلون كل الجهد الممكن لتشغيل كافة المنشآت السياحية في الخرطوم؛ بما في ذلك فندق "أراك" الشهير.