شهد المعرض في يومه الأول، الجمعة، وبعد افتتاحه رسمياً، توافد أعداد كبيرة من الزوار للاستمتاع بما يقدمه من أجواء فريدة وخاصة في أجنحته المختلفة. وبلغ عدد الزوار أكثر من 53 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، طبقاً للإحاطة الإعلامية اليومية لإكسبو.

ويقام المعرض في الفترة من 1 أكتوبر الجاري إلى 31 مارس 2022، تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ويفتح أبوابه من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل، وذلك من السبت إلى الأربعاء. ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية صباحاً يومي الخميس والجمعة.

وعبر الزائرون في اليوم الأول عن سعادتهم بحضور هذا الملتقى العالمي الاستثنائي، باعتباره الأول من نوعه بهذا الحجم منذ جائحة كورونا، مقدمين التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي جمعت العالم في مكان واحد.

وينقسم إكسبو 2020 دبي إلى ثلاث مناطق تشكل الموضوعات الرئيسية للمعرض، وهي (الفرص والاستدامة والتنقل)، وتتوزع أجنحة الدول المشاركة على المناطق الثلاث.

وأقيم حفل افتتاح إكسبو، مساء الخميس الماضي، وسط إشادات عربية ودولية بـ "الحفل المذهل"، وتهانٍ وتبريكات من قبل قادة ومسؤولين حول العالم، حول هذا المعرض الاستثنائي والذي يقام في ظروف استثنائية.

وعبر المنصة التفاعلية في الإنترنت، تفاعل أكثر من ثلاثة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم مع محتوى المنصة خلال الـ 24 ساعة من انطلاقها.

وفي وقت سابق، أعلن إكسبو 2020 دبي عن إطلاق تطبيقيه الرسمي والأعمال؛ من أجل ضمان الاستفادة القصوى لملايين الزوار من فترة انعقاد المعرض.

ويعتبر معرض إكسبو دبي 2020 أول وأكبر معرض دولي عالمي على هذا المستوى منذ بداية الجائحة، ومن المتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من شتى أنحاء العالم.

وبتنظيمها الحدث الدولي الأهم في الفترة الحالية، تواصل دبي "إبهار العالم" بتقديمها النموذج الفريد في التنظيم والإعداد الجيد لمثل تلك الملتقيات الدولية، بما يعزز مكانتها الدولية بشكل عام، ويؤكد دورها الفاعل والمؤثر في المنطقة والعالم.