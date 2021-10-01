وحرص مسؤولون وقادة على توجيه التهنئة للإمارات حكومة وشعباً على استضافة مثل ذلك الحدث العالمي المُهم الذي فتح أبوابه، الجمعة، لاستقبال الزوار من حول العالم، في أكبر حدث منذ بداية الجائحة ويجمع أكثر من 190 دولة، ويستمر حتى مارس 2022.

تهنئة

وهنأ عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، دولة الإمارات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققه افتتاح إكسبو 2020 دبي.

وقال العاهل البحريني إن ما تحققه دولة الإمارات من نجاحات يصب في تعزيز مكانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي؛ التجارية والاقتصادية، ويفتح آفاقًا أرحب في جذب الاستثمارات والمشاريع للمنطقة، وهو ما يمثل نجاحًا لنا جميعًا.

وعبر عن اعتزازه بجهود أبناء دولة الإمارات في تنظيم هذه التظاهرة العالمية، مشيداً بما ظهر عليه حفل افتتاح إكسبو دبي من إبهار وإبداع جسّد ما وصلت إليه دولة الإمارات العربية من تطور وانفتاح على العالم.

ونوّه بالنجاحات التي تواصل الإمارات الشقيقة تحقيقها، والتي نفخر بها في مملكة البحرين، "ونعتبر أن نجاحها نجاحٌ لنا جميعًا. كما عبر عن تمنياته للإمارات تنظيمًا مميزًا لمعرض إكسبو 2020 دبي، وتحقيق مزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة في ظل قيادتها الحكيمة".

جسر للتلاقي

وانهالت التهاني والتبريكات على دولة الإمارات من مختلف بقاع الأرض، تضمنت التأكيد على ما يفتحه إكسبو 2020 دبي من آفاق غير مسبوقة، كأول معرض بهذا الحجم يقام منذ بدء جائحة كورونا.

كما هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الجمعة، دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح انطلاق معرض إكسبو 2020 العالمي.

وكتب الرئيس الموريتاني عبر حسابه بموقع "تويتر": أهنئ الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح انطلاق معرض Expo Dubai العالمي.. أتمنى أن تكون مشاركتنا إضافة نوعية. وأن تعرف ببلادنا كجسر للتلاقي العربي الإفريقي، وبفرص الاستثمار في ثروتنا البحرية، والمناجم والطاقات المتجددة والزراعة والسياحة".



مشهد حضاري

كما علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، على الافتتاح المذهل لمعرض إكسبو 2020 دبي. وقال الحريري، عبر صفحته بموقع التواصل تويتر، إن "المشهد الحضاري الذي أطلت به دبي على العالم في افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، منارة تضيء المنطقة بالأفكار العظيمة وإرادة التطور والسلام والتواصل الإنساني".

وقدم الحريري التحية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا إنها "تكتب صفحات ناصعة البياض في تاريخ العرب وتتقدم بحكمة قيادتها الرشيدة نحو المستقبل الرشيد".



مكانة عالمية

وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظيمها لمعرض إكسبو 2020، يعكس مكانتها العالمية الرائدة وما تحظى به من تقدير واحترام مختلف دول العالم.

وأضاف العسومي، في بيان، أن تنظيم دولة الإمارات، كأول دولة عربية لهذا المعرض، الذي يعد من أهم وأكبر المعارض التي تقام في العالم، يمثل مصدر فخر واعتزاز للعرب جميعاً، ويعكس الثقة الدولية في قدرة الإمارات على توفير منصة عالمية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم اليوم، سواء التحديات الصحية أو الاقتصادية، أو التحديات التي تواجه البيئة والمناخ.

وعبر عن ثقته التامة في أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا الحدث، سيمثل نقلة نوعية في تاريخ تنظيم هذا المعرض، بالنظر لما تمتلكه الإمارات من بنى تحتية تم تشييدها وفق أحدث المواصفات العالمية، فضلاً عن خبرتها الكبيرة والممتدة عبر سنوات في تنظيم المعارض الدولية واستضافة العديد من الأحداث الهامة في كافة المجالات.

مكسب إضافي

كما أشاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، باستضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 دبي. وكتب على حسابه على "تويتر": سعداء بالمشاركة المتميزة للسلطنة في إكسبو2020 والذي نعتز باحتضان الشقيقة الامارات له. هذا المعرض العالمي الكبير الذي يقام على مدى الستة أشهر القادمة يمثل مكسباً إضافياً مهماً لمنطقتنا ودول مجلس التعاون». وأضاف: «نحيي الإمارات وخاصة دبي بهذا الإنجاز والافتتاح الرائع للمعرض.

معرض فريد

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات، تركي الدخيل، أن المشاركة السعودية المتميزة في إكسبو دبي 2020 تعكس ما تتمتع به المملكة من مقومات حضارية وثقافية واقتصادية متنوعة، وتبرز ملامح المستقبل الباهر الذي يندرج في إطار رؤية المملكة 2030 وما ينطوي في مضمونها من مشروعات جبارة وخطط استراتيجية طموحة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انطلاق معرض إكسبو دبي 2020 تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل"، "تحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا المعرض الفريد من نوعه بمشاركة 192 دولة ولأول مرة يقام في المنطقة لتكريس قيم الابتكار والتقدم وهما نتيجة تضافر جهود البشر وتبادلهم الأفكار بأساليب خلاقة" .

افتتاح مذهل

ومن مصر وبعد الافتتاح المذهل للمعرض، قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، في تصريحات الخميس لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن معرض إكسبو دبي 2020، ينعقد في وقت استثنائي للغاية في تاريخ العالم، حيث يمثل فرصة للمجتمع الدولي من أجل التعافي من آثار جائحة كورونا.

ونوهت إلى أن المعرض الذي تستضيفه دبي سيكون حدثا فريدا من نوعه، وامتدادا لمسيرة معارض إكسبو التي تنظم منذ 170 عاما وكانت شاهدة على التطور الذي شهده العالم على مر العصور، لافتة إلى أن المعارض الدولية أحد المظاهر الواقعية للتعاون متعدد الأطراف، التي من خلالها يتم تعزيز العمل المشترك والتكاتف بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.