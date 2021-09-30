وأوضحت أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني المصري، تشير إلى اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين، بدور بارز في ذلك المخطط.

ويعتبر كمال الدين أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المسجون صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم المتشدد، واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والالتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضـد الكيانـات.

وأضافت المعلومات استغلال الإخواني يحيـى مـهـران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور، كما عُثر على غرفة سرية بالشقة تُستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها مبلغ 8 ملايين و400 ألف دولار أميركي، وبعض العملات الأخرى، فضلا عن الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

كما تمكنت الأجهزة من ضبط كمية من الذخائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.