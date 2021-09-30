وكشفت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أبرز الأهداف التي يحملها الجناح المصري في إكسبو 2020، فضلاً عن أبرز سمات الجناح الذي تعول عليه القاهرة في "تقديم نفسها كوجهة استثمارية بما تتضمنه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحت شعار: عراقة.. تعزز المستقبل".



وكشفت الوزارة، في فيديو شاركته عبر "فيسبوك"، عن الهدف الرئيسي من المشاركة المصرية في إكسبو، والذي يتمثل في تقديم مشاركة متميزة تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطوير الحاضر واستشرف المستقبل، خاصة أن الجناح المصري سيكون محط أنظار زائري المعرض لما يتضمنه من إبهار في التصميمات والمحتوى، وبما يعكس الهوية المصرية، ولذلك تستهدف القاهرة أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير.

وتتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم؛ لتحقيق مستقبل أفضل من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة. وتقول الوزارة إن "الجناح المصري يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030".

فعاليات الجناح

يستهدف الجناح المصري 2.5 مليون زائر، ومن المقرر أن يشهد جملة من الفعاليات، يصل عددها إلى 113 فعالية في ملفات المدن والتطوير العمراني والسياحة والتنمية المستدامة والصحة والزراعة وتحسين مستوى المعيشة والمرأة والشباب.

وتتضمن الفعاليات ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إضافة إلى تسعة معارض مصاحبة متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية الثقافية.

ومن المقرر أن يشهد المعرض زيارات من جانب عدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية، في رسالة ترويجية إلى العالم. ويستهدف الجناح المصري التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

خطة القاهرة للاستفادة من المعرض

وشرح رئيس التمثيل التجاري في مصر، المفوض العام للمشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020، الدكتور أحمد مغاوري، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أبرز المردودات التي تنتظرها بلاده جراء المشاركة في ذلك الحدث العالمي، وكذا تحدث عن أبرز مميزات الجناح المصري، والفعاليات المنتظرة خلال أشهر المعرض.

وقال المسؤول المصري: "أتصور أن مردود المشاركة المصرية لن يكون اقتصادياً فقط، ولكن نوعياً أيضاً (..) نحن نفكر في أن تكون مصر موجودة على خريطة العالم في كل المجالات بالقدر والطريقة التي تستحق".

وتابع مغاوري: "مشاركتنا في إكسبو دبي 2020 تستهدف استعراض مصر، والمبادرات التنموية التي تحدث فيها، والمشروعات القومية العملاقة والمبادرات المختلفة، عبر الجناح المصري الموجود في منطقة الفرص (..) نبرز رؤية مصر 2030 وهي رؤية التنمية المستدامة التي تتطرق لكل مجالات الحياة، سواء كانت اقتصادية وتنموية واجتماعية وما إلى ذلك من أمور لها علاقة بالتعليم والصحة والرياضة والشباب والمرأة وغير ذلك".

وقال: "نبرز ما استطاعت مصر أن تفعله على مدار السبع سنوات الماضية من إنجازات وخطط ومشروعات ومبادرات نستهدف بها المستقبل.. مشروعاتنا منفتحة على العالم كله، لذلك نحن موجودون في منطقة الفرص، نتكامل من خلال الفعاليات التي ننظمها، ولدينا حولي 116 فعالية في كل المجالات، وهذه الفعاليات نتكامل فيها مع دول العالم سواء الدول الموجودة في منطقة الفرص في إكسبو، وغيرها من المناطق الأخرى.. لدينا فعاليات لها علاقة بالاستدامة وأخرى بالتنقل والحركة".

وتطرق رئيس التمثيل التجاري إلى الجناح المصري في إكسبو 2020 وأبرز ما يميزه، موضحاً أن الجناح له هوية خاصة جداً، وينطلق من كون مصر دولة صاحبة حضارة عريقة، وهذا يتمثل في كل ركن من أركان الجناح المصري، من الداخل والخارج.. الجناح يتكون من 14 قسماً، وكل قسم يحكي حكاية، والحكايات متكاملة تقول للزائر إن مصر التي صنعت هذا التاريخ تستطيع أن تصنع المستقبل".

واستطرد مغاوري: "لدينا في الجناح المصري مكان خاص لاستعراض تابوت أثري لـ (بسماتيك بن أوزير) وهو من أحدث الاكتشافات في منطقة سقارة في مصر"، موضحاً أن ذلك يعد نقطة جذب عالية جداً، بالإضافة إلى عديد من عوامل الجذب الأخرى، سواء السياحية والثقافية وفي مجالات استعراض المشروعات العملاقة والمبادرات، لا سيما تلك التي لها طابع دولي خاص والتي تقدمها مصر من خلال جناحها في إكسبو دبي 2020".