وتحتضن دبي العالم في معرض إكسبو، الذي يستمر لمدة 6 أشهر، وسط إجراءات احترازية ووقائية تطمئن زوار المعرض، ولا سيما في ظل التقدم الملفت الذي أحرزته دولة الإمارات في التصدي للفيروس، وكذلك مع الارتفاع القياسي في نسب الحاصلين على اللقاح.

ويحرص المعرض على أن تكون الزيارة ممتعة وآمنة في الوقت نفسه. ولضمان ذلك، يطبق عدداً من إجراءات الصحة والسلامة في جميع أنحاء موقع إكسبو 2020 دبي.

وحدد مجموعة من الإجراءات، من بينها إجراء "قبل الحضور إلى موقع المعرض" من خلال مناشدة الزوارة بأنه "في حال شعرت بأيّ من أعراض فيروس كوفيد-19، أو إذا كنت على اتصال مباشر بشخص أُكِدت إصابته بكوفيد-19، أو إذا تعيّن عليك الالتزام بأيّ أوامر أخرى بالحجر الصحي والعزل المنزلي".

ومن شروط الدخول "يجب على الزوار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما فما فوق تقديم إثبات تلقيهم أي لقاح معترف به لدى حكومتهم أو فحص بي سي آر سلبي لا تتجاوز مدة صدوره 72 ساعة".

ويتيح المعرض لحاملي التذاكر الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يجروا فحص "بي سي آر" خلال هذه الفترة، استخدام منشأة الفحص الطبي المجاورة لموقع إكسبو 2020. ويستغرق صدور نتيجة الفحص حوالي أربع ساعات. سيكون فحص "بي سي آر" مجانياً عند تقديم أي تذكرة من تذاكر إكسبو 2020 سارية.

وتسهم تلك الإجراءات في طمأنة زائري المعرض، لا سيما في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحافظ على مركزها في الصدارة في التصدي لفيروس كورونا، ونسب التطعيمات المرتفعة.

وطبقا لأحدث تقارير وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، فإن نسبة متلقي الجرعة الأولى من اللقاح تصل إلى 93.92 بالمئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة. وتصل نسبة تلقي الجرعتين من اللقاح نسبة 83.26 بالمئة.

تعطي مثل تلك المؤشرات رسالة اطمئنان للعالم في حضرة دبي ومعرض إكسبو دبي 2020، الذي يعتبر الحدث الأضخم والأول من نوعه منذ بدء الجائحة التي عطلت الكثير من المنتديات والملتقيات الدولية.